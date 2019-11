De laatste glimp die de schipbreukelingen opvingen van kapitein Hyonki Shin was dat hij huilend en prevelend een mast omhelsde, met in zijn hand de onafscheidelijke fles heldere drank waarvan zijn matrozen nooit durfden vragen of het water of alcohol was.

Shin, wiens voorganger stomdronken van boord was gevallen en in de golven was verdwenen, had net als zijn collega's in het 7 graden koude water van de Stille Zuidzee kunnen springen om naar de reddingsboten te zwemmen. In plaats daarvan besloot de 42-jarige samen met zijn Koreaanse vissersboot Oyang 70 ten onder te gaan.

'Het laat zien dat hij wist dat het verkeerd was wat hij gedaan had', zou Greg Lyall later zeggen, de kapitein van de Amaltal Atlantis, het Nieuw-Zeelandse schip dat om half vijf 's nachts op Shins noodsignaal was afgekomen en een klein uur later reddingsboten met 48 bemanningsleden had zien dobberen in de mistige oceaan: 45 overlevenden en drie bevroren lijken. De Oyang 70, met daarin Shin en twee collega's, was toen al onder de zeespiegel verdwenen.