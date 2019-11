Het is een doodstille zondagavond in september en in het nieuwbouwstraatje in het West-Friese dorp Andijk heeft niemand in de gaten dat er bij een van de buren een bloedige slachtpartij plaatsvindt. Terwijl achter de ramen van de kleine rijtjeshuizen jonge gezinnen de afwas doen, vecht de 21-jarige Dave ‘Rojo’ Jong – rossig haar in een knotje achter op het hoofd, Gucci-slippers aan zijn voeten – in een slaapkamer van zijn ouderlijk huis de Fortnite Grand Finals Europe uit. Hoofdprijs: 480 duizend dollar.

Het is even na acht uur, halverwege de laatste ronde van de finale, en Dave en zijn team zijn nog in de race. Nu op plek vijf in het klassement, maar een winst zou hen in één klap naar koppositie stoten. Spelers, onder wie enkele 14- en 15-jarigen met tonnen op hun bankrekening, schieten, bouwen muren en torens en sprinten op het beeldscherm om elkaar heen met een snelheid die het begripsvermogen tart. Dit is de absolute wereldtop van professionele gamers; één millimeter verkeerd met de muis, één nanoseconde de aandacht verliezen, en Dave grijpt ernaast.