Of er bezwaar tegen was als ze nog enkele anderen meebracht, vroeg mevrouw 1 vooraf. Ze ging iets in het digitale groepje gooien.

Die avond is er in het zaaltje boven het café in Merksem een tekort aan stoelen. 43 gedupeerden, elk met hun verhaal. Alles bij elkaar zijn er bijna 100 gedupeerden. Ze zijn samen voor ongeveer 12,4 miljoen euro bestolen door advocaat Marc Gadisseur (60). Hij werd op 21 januari aangehouden, waarna zijn kantoor failliet werd verklaard.

De mensen in het zaaltje hebben allemaal een advocaat moeten nemen. Terwijl de hele ellende daar net mee is begonnen. Iemand zegt: ‘Wat we ook zouden kunnen doen, nu we hier allemaal zijn, is samenleggen voor een huurmoordenaar.’