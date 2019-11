Emily (22) kamp met de stoornis borderline: 'Ik weet niet wie ik ben en wat ik wil'

Emily (22) «Als ik naar mezelf kijk, zie ik iemand onstabiel’, zegt Emily (22). ‘Ik weet vaak niet wie ik ben en wat ik wil. Vroeger was ik onafscheidelijk van mijn tweelingzus Charlotte. Ik heb altijd iemand nodig gehad waaraan ik mij kan spiegelen. Zelfs op vlak van school. Ik koos dezelfde richting als Charlotte, zodat ik niet alleen zou zijn. Verlatingsangst is trouwens ook iets waar ik last van heb.

»Mijn zelfbeeld is énorm laag. Daardoor komt kritiek van anderen heel hard aan. Om die kritiek te vermijden, sta ik altijd voor iedereen klaar. Als mensen me graag hebben, verwacht ik ook minder commentaar.»

Levende hel

Emily «Ik noem borderline vaak een levende hel. Ik weet nooit hoe ik me zal voelen. Ook heb ik niet altijd controle over mijn emoties. Soms ben ik zo boos dat ik met dingen begin te gooien. Vroeger deed ik mezelf dan pijn. Ik heb ook vaak mijn uitweg in mijn eetpatroon gezocht. Niet eten was voor mij een manier om mijn zelfbeeld omhoog te krijgen en om toch ergens controle over te hebben.»

Emily bleef niet bij de pakken zitten. Ze zocht hulp om te leren leven met haar stoornis.

Emily «Op mijn negentiende kwam ik terecht bij mijn huidige psychologe. Zij heeft mij na een tijdje voorgesteld aan een psychiater. Die kwam met het verdict. Borderline.»

Gekke haarkleur

Emily «Ik wou het eerst niet geloven, maar uiteindelijk was ik wel opgelucht. Er was nu een verklaring waarom ik mij zo voelde. Aan de andere kant wist ik dat borderline ongeneselijk is. Dat maakte me bang. Maar door de juiste therapie kan ik er wel mee leren leven. Ook mijn familie en vrienden steunen mij enorm in de zoektocht naar mezelf.

»De intensiteit van de emoties heeft ook zijn voordelen. Zo heb ik een groot inlevingsvermogen en hou ik van mensen met heel mijn hart. Doordat mijn stemming zo snel verandert, ben ik impulsief. Vaak kleur ik mijn haar dan in een felle kleur. Tot nu toe heeft dat gelukkig alleen maar complimentjes opgeleverd. (lacht)»

© StampMedia

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.