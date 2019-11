Wie is Stephaan Du Lion, seriemoordenaar en glazenwasser met moedercomplex?

Franky Simon deelde graag het busje met de Stef. 'Met hem wist je: we hebben een week voor dat hele gebouw, en dan lukte dat. Je kreeg nooit problemen met de baas, en je kon op vrijdag vroeger stoppen. Het was altijd lachen en zwanzen met de Stef, maar het werk ging goed vooruit. Ik hoor nu dat hij door de ramen gluurde en zo zijn slachtoffers uitkoos, maar dat kan niet in onze periode zijn geweest. Wij deden vooral scholen, rusthuizen en ziekenhuizen. We hebben jaren samengewerkt bij glazenwasserij Ariel in Herentals. Of ik geschrokken ben? Ja, het zal nog niet zijn.'

Franky werd in 2014 zelfstandig glazenwasser. Achteraf hoorde hij via via dat de Stef was ontslagen. Dat hij dat als het grofst mogelijke onrecht had ervaren. Dit was dus wat ze met je deden eens je de vijftig voorbij was.

Stephaan Du Lion was van 1999 tot 2003 zelf ook zelfstandige geweest. De goede jaren. Toen mensen nog met elkaar spraken in plaats van te appen. Het viel te overwegen, dacht hij, om net als Franky zijn oude btw-nummer te reactiveren. Dan had je wel een ladder nodig, sponzen en zeemvellen. Hij ging inbreken bij zijn vorige werkgever, werd betrapt en vervolgd. En veroordeeld.