'Hoe toets je zesjarigen op een betrouwbare manier?' Experts zetten vraagtekens bij de taaltest van Ben Weyts

In februari of maart van het laatste kleuterklasje zal elke kleuter voortaan een taaltest moeten afleggen. Dat bevestigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag nog eens nadat de Vlaamse regering dat ook in het regeerakkoord had geschreven. Hoe de test er concreet zal uitzien, wanneer die er exact komt en hoeveel de ontwikkeling ervan zal kosten, is nog onduidelijk. “Het is aan wetenschappers om dat uit te tekenen”, zegt Weyts. Vaststaat wel dat het een uniforme test voor heel Vlaanderen wordt.