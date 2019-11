Hoe satire wereldwijd een bedreigd vak werd

Heeft u het al gehoord? Winnie de Poeh is vermoord. Dat kwam zo: Randy Marsh, een van de hoofdpersonen in de Amerikaanse animatieserie South Park, gaat in een recente aflevering op zakenreis naar China om zijn legale wiet uit Colorado aan de man te brengen. Bij aankomst op het vliegveld wordt hij direct in de boeien geslagen en afgevoerd naar een speciale gevangenis, waarin de kijker onmiddellijk de heropvoedingskampen voor Oeigoerse moslims herkent. Daar blijkt zijn celgenoot Winnie de Poeh te zijn, die door de Chinese overheid is bestempeld als staatsgevaarlijk.

Om weer in een goed blaadje te komen bij de machthebbers, lokt Marsh de schattige beer, als die weer op vrije voeten is, in de val met een bordje honing, om hem vervolgens genadeloos te wurgen.