De probiotische eetstijl, waarbij vlees soms mag, is een manier van leven waarbij dier en aarde hoog in het vaandel staan

‘We denken aan dieren, aan het aantal calorieën dat we innemen, aan onze gezondheid, maar nog altijd te weinig aan de aarde als we keuzes maken over onze voeding,’ zegt filosoof Eva van Rossum (24). Wie vegetarisch of plantaardig eet is al hartstikke goed bezig, maar het kan nog beter en vooral verantwoorder, vindt de filosoof, die vanavond een diner houdt dat volledig in het teken staat van microben.

In pop-uprestaurant ‘Thuisbasis’ in de Wibautstraat kookt chef Bryce Steba een driegangen microbendiner, gebaseerd op de drie meest voorkomende bacterieprofielen bij mensen.

De ingrediënten, de combinaties, alles draait tijdens het microbendiner om het microbioom: het totaal van micro-organismen zoals virussen, gisten en bacteriën in ons lichaam.