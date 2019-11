Sven (24) raakte verslaafd aan drugs: 'Op den duur kon ik niet meer uitgaan zonder pillen'

Sven «Op dat ogenblik rookte ik nog helemaal niet, maar ik wou het wel proberen. Aanvankelijk was het heel onschuldig, maar voor je het weet, doe je het steeds meer.

»Later kwam ik met de zwaardere drugs in contact. Ook dat gebeurde via vrienden. Met groepsdruk had het niets te maken. Ik was gewoon nieuwsgierig. Ze vertelden hun verhalen over de effecten en ik wou weten waarover ze spraken. Ik was ook op een leeftijd gekomen dat ik wat zwaarder begon uit te gaan.»

'Met groepsdruk had het niets te maken. Ik was gewoon nieuwsgierig'

Sven «In eerste instantie bleef het tijdens het uitgaan enkel bij alcohol. Maar op een nacht kreeg ik een pilletje toegestopt en op den duur kon ik niet meer uitgaan zonder pillen. Ik gebruikte niet per se om wakker te blijven, ik deed het gewoon voor het amusement.

»Zo ging dat een lange tijd door tot ik het mentaal heel moeilijk kreeg. Ik had geen stevige of vaste gedachten meer. Voor mij was het genoeg geweest. Maar door de afkick werd ik depressief. Toch heb ik doorgezet. Ik heb veel geprobeerd en veel geproefd, maar ik kan daar nu een lijn onder zetten.

»Nog niet zo lang geleden ben ik ook even gestopt met softdrugs. Omwille van een aantal frustrerende gebeurtenissen ben ik opnieuw beginnen roken. Het heeft echter niet lang geduurd voor ik er spijt van kreeg.»

'Stoppen met marihuana is moeilijker dan stoppen met harddrugs, vooral mentaal'

Sven «Momenteel probeer ik opnieuw om te stoppen. Stoppen met marihuana is moeilijker dan stoppen met harddrugs, vooral mentaal. Maar ik wil mijn leven opbouwen en ik moet eraan werken. Ik zie veel vrienden kinderen krijgen en samenwonen. Dat wil ik ook.»

© StampMedia

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.