'Kanker of niet, ik ga straks in de AB naar Brihang kijken', zegt Caroline Pauwels. Haar ogen fonkelen harder dan een glitterpump van Jimmy Choo. 'Ik ben een grote fan van Brihang. Geen hiphopper is poëtischer dan hij.' Een paar uur later zal ze op haar Facebookpagina enkele foto's van het concert delen. Ze voegt er een geparafraseerd stukje tekst uit de Broadway-musical 'A Chorus Line' aan toe: 'But I felt nothing. Except goooooood.'

Voor wie het nog niet had meegekregen: de door maag- en slokdarmkanker getroffen VUB-rector is nog niet meteen van plan om een euthanasieformulier te downloaden. Haar kankercellen mogen dan hun best doen om haar lichaam van binnenuit op te vreten, op haar levenslust krijgen ze voorlopig geen vat. 'Ik vecht niet tegen de dood, ik vecht voor het leven', liet ze in Knack optekenen. 'Ook als je ziek bent, kun je nog mooie dingen doen', klonk het in De zevende dag.

De daad bij het dappere woord voegend, publiceerde ze in een maand tijd liefst twee boeken: ‘Ode aan de verwondering’, een tachtig pagina's tellend pleidooi om de wereld te zien als één groot Surprise-ei; en ‘Wonderlust’, een interviewboek waarin ze samen met journalist Pat Donnez en filosoof Jean Paul Van Bendegem uitlegt hoe je van het leven meer kunt maken dan een aaneenschakeling van softwareupdates, katers en boterhammen met preparé.