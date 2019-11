De jobs die niemand anders wil doen: 'Je werkt elke dag met dode ­lichamen, daar moet je tegen kunnen'

Sonic (24) gaat als parkeerwachter elke dag de straat op

“Ik had een paar vrienden die als parkeerwachter werkten. Dat leek me ook wel een toffe job. En zo liep ik op een gegeven moment zelf met een scanner door de straten. Ik doe het graag: je bent een hele dag buiten, het werk is afwisselend en je hebt een grote autonomie. Als ik op ronde ben, ben ik mijn eigen baas. Die verantwoordelijkheid vind ik ­belangrijk.

“Een parkeerwachter is geen ­politieagent. Wij delen ook geen ­boetes uit, maar retributies. Het gaat daarbij over parkeerovertredingen die geen gevaar of hinder opleveren, zoals niet of onvoldoende betalen in een zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone, de maximale parkeer­termijn overschrijden…