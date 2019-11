‘Verpleegkundigen swipe ik naar links. Dat zijn altijd veel te lieve trutjes, wat moet ik daar in godsnaam mee aanvangen? Ik weet dat dat oppervlakkig is, maar tja, dat is Tinder.’ Bob (26) werkt in de culturele sector en is al een halfjaar actief op de datingapp. Hij hecht veel belang aan jobstatus tijdens het tinderen en is niet de enige man die dat doet. Tot die conclusie komen onderzoekers van de vakgroep economie aan de UGent na undercover te gaan op de veelgebruikte app. Zo beginnen mannelijke respondenten 21,9 procent vaker een gesprek met een werkzame vrouw dan met dezelfde vrouw die werkloos is.

De studie is een aanvulling op eerder onderzoek van de vakgroep. Die keek naar het belang van opleidingsniveau op Tinder en was vorig jaar de eerste studie wereldwijd die Tinder-beslissingen analyseerde. Daaruit bleek dat vrouwen op Tinder kiezen voor hoogopgeleide mannen.

Hoofdonderzoeker Brecht Neyt «Blijkbaar vinden mannen opleidingsniveau, en dus intelligentie, niet belangrijk wanneer zij vrouwen beoordelen op Tinder, maar hebben mannen wel een voorkeur voor vrouwen die werk hebben, mogelijk omdat die vrouwen niet financieel afhankelijk zullen zijn van hen.»