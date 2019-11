Het was een donderslag bij heldere hemel, al herinner ik mij 5 mei 2019 niet als helder: de lente was nog niet echt begonnen toen het leven van Christophe Lambrecht stopte.

Sms’en vol ongeloof, een tijdlijn vol verdriet: heel Vlaanderen treurde om de dood van Lambi Bambi.

Misschien klopt het, in de woorden van Tom Barman, dat ‘Nothing Really Ends’, maar tot het tegendeel bewezen is, geloof ik dat niet en we zijn hem ondertussen wél kwijt.

Voor zijn vrouw Anda Ackx stopte het leven zoals het was op 5 mei ook. Over de aanwezige afwezige en het leven daarna: daarover gaat dit gesprek.