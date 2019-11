Charlotte (19): 'Tinder is meer dan een lief zoeken, ik hield er ook vrienden aan over'

Charlotte «Toen ik uit een relatie kwam die bijna vijf jaar heeft geduurd, was ik best benieuwd hoe ik bij jongens in de markt zou liggen. Ik had nooit iemand anders gekend dan mijn eerste vriend, ik keek ook niet echt om me heen en was me niet bewust van het ‘schoon volk’ dat er allemaal rondloopt. Een maand na onze breuk heb ik de Tinder app gedownload. Ook gewoon om een beetje afleiding te hebben.

»Ik heb al veel mensen leren kennen via Tinder. Ik heb er trouwens een super goede vriend aan over gehouden! Tinder heeft me vaak in contact gebracht met mensen die ik via via kende, of ooit al eens had ontmoet. Vrienden van vrienden.

»Zo was er een jongen waarvan ik wist dat hij in mijn les zat. We hadden nog nooit gepraat, maar kwamen elkaar tegen op Tinder. Hij was zeker niet de knapste gast uit de aula, maar hij zag er sympathiek uit. En iemand matchen die je kent is altijd wel grappig. Na een paar weken chatten op Facebook hebben we voor het eerst afgesproken. Na drie dates werd het duidelijk dat er niet meer in zat dan vrienden zijn, maar ondertussen is hij wel één van mijn beste vrienden geworden.

»Het blijft raar om hem te vertellen over dates met andere jongens omdat we zo ook zelf zijn gestart, maar het went wel. Ik ben alvast heel blij dat Tinder me aan deze vriendschap heeft geholpen. Zonder Tinder had ik hem nooit aangesproken in de aula.»

'Ik durf wel te vragen om af te spreken. Altijd op een openbare plaats, in een café of ergens buiten in Antwerpen'

Charlotte «Je merkt heel snel wanneer een gesprek goed verloopt op Tinder. Meestal is het hetzelfde stramien. Een jongen komt met een openingszin of vraagt simpelweg hoe het gaat. Dat soort gesprekken begint snel te vervelen. Na enkele maanden op Tinder swipe je enkel nog voor het plezier en vergeet je de gesprekken. Ik ben ondertussen op dat punt gekomen.

»Nu zijn er natuurlijk ook gesprekken die helemaal anders verlopen en waarbij je meteen een goed gevoel hebt. Ik voeg de jongens dan eerst toe op Whatsapp of Facebook en kijk of het gesprek dan even goed verloopt.

»Pas als ik even gescreend heb of ze er op het eerste zicht normaal uitzien (en dus geen fake account hebben) en het gesprek na een paar dagen nog steeds leuk is, durf ik wel eens te vragen om af te spreken. Altijd op een openbare plaats, in een café of ergens buiten in Antwerpen. Ik vind het dus zeker niet moeilijk om iemand mee op date te vragen.»

' Ik heb nooit een slechte date gehad'

Charlotte «Ik heb nooit een slechte date gehad. Met slecht bedoel ik dan echt weg willen rennen en geen gezellige avond of dag hebben. Dat is dus nog nooit voorgevallen.

»Uiteraard zijn er mensen waarbij je na één date al weet dat het niets wordt, maar ook dat is niet erg. Dan heb je gewoon een leuke date achter de rug, heb je iemand nieuw leren kennen maar beslis je alletwee om het niet meer over te doen. Maar dan heb je het daten toch maar weer mooi kunnen oefenen. You’re getting better. Na een tijdje gaat het gewoon vanzelf.

»Een keer heb ik een date gehad die ik echt fantastisch vond. Alles verliep zo goed en ik wilde de jongen echt nog eens terugzien, maar iets daarna stuurde hij dat er toch geen tweede date meer kwam. Dat was toch even met m’n hoofd tegen de muur knallen. Hij was écht leuk. Overmoedig worden is dus ook best gevaarlijk.»

' Jongens die enkel seks willen, pluk je er na een tijdje snel uit'

Charlotte «Natuurlijk krijg je via Tinder ook veel ‘zever’ binnen. Jongens die enkel seks willen, bijvoorbeeld. Maar die pluk je er na een tijdje snel uit. Lang leve het ‘unmatch’ knopje. Ik moet ook wel toegeven dat ik twee keer seks heb gehad met iemand op de eerste Tinderdate, maar die gasten hadden wel nog het fatsoen om daarna nog iets te sturen en een tweede date te plannen. En uiteraard kies je gewoon zelf hoe ver je gaat. Ik ga mijzelf dus ook geen heilige noemen.

»Ik heb vier maanden een relatie gehad met een jongen die ik kende via Tinder. We hadden wel een gemeenschappelijke vriendin. Ik kon haar dus gewoon vragen wat voor jongen hij was en ik kon de verdere screening achterwege laten. Ik weet dus niet of ik hem een Tinder-lief kan noemen.

Mijn volgende vaste vriend zou ik liever niet van Tinder halen. Probeer dat namelijk maar eens uit te leggen aan je conservatieve en bovendien christelijke grootmoeder. Ik verzeker het je: da’s niet simpel. Mensen van iets oudere leeftijd, zoals ook je ouders, hebben vaak gauw hun oordeel klaar.»

' Je kiest zelf wanneer het stopt en hoe ver je gaat'

Charlotte «Voel je je alleen of wil je eens kijken hoe je in de markt ligt? Tinder is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen of om in contact te komen met oude kennissen (of misschien wel oude jeugdliefdes!). Zoals ik al zei, kies je zelf wanneer het stopt en hoe ver je gaat. Je doet er alvast niets mis mee om een profiel aan te maken. Je zou ervan schrikken hoeveel mensen dat hebben. Niemand (van onze leeftijdscategorie) bekijkt je nog raar als je zegt dat je op Tinder zit.

»De beste tip die ik kan meegeven, is om tijdens de eerste date altijd in het openbaar af te spreken. Het blijft een datingsite en je weet immers nooit wie je voor je krijgt. Blijf daar dus steeds voorzichtig mee, hoe goed je andere eerste dates ook mogen verlopen zijn. Doe even je research en spreek niet halsoverkop met iemand af.

»Daten is écht tof en op Tinder is er een waaier aan keuze. Vergeet dus zeker ook niet te genieten.»

© StampMedia

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.