Kantoormedewerker van de toekomst: gaan we er echt zo beroerd uitzien?

Een enorme bochel, opgezwollen kuiten met spataderen, een grauwe huid en bloeddoorlopen ogen: volgens de Britse futuroloog Wiliam Higham staat dat kantoorpersoneel over twintig jaar te wachten. Tenminste, als ze hun huidige kantoorgewoontes niet aanpassen. Higham toont met een levensgroot model, dat deze week ook in Nederland te bewonderen is, wat het met je lichaam doet als je uren achter je computer zit en verder niet veel beweegt.

Een bochel dus, maar ook heeft Emma, zoals de kantoorpop heet, vetrollen op haar buik van het vele zitten, rode armen van het contact met hitte van haar laptop, eczeem door stress en een harige neus en oren – veroorzaakt door slechte luchtkwaliteit. Haar aandoeningen zijn gebaseerd op advies van medische experts en stapels medische onderzoeken. Daarnaast vulden meer dan drieduizend kantoorwerknemers in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vragenlijsten in over lichamelijke problemen. De meest voorkomende lichamelijke klachten door kantoorwerk zijn rugpijn, stevige hoofdpijn en last van de ogen. In een vervolgonderzoek bij meer dan duizend Nederlandse kantoorwerknemers bleek bij de helft van hen diezelfde klachten te spelen. Ook komt één op de vijf Nederlandse kantoormedewerkers op een werkdag nooit voor een lange pauze achter het bureau vandaan, eventuele rookpauzes niet mee gerekend.