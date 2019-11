Win tickets voor een exclusieve try-out van Kamal Kharmach!

Buiten toont de herfst zich van zijn druilerigste kant ­wanneer we ons in de bar van het Antwerpse Crown Plaza Hotel aan comedian Kamal Kharmach (28) kunnen warmen. Aan zijn humor, zijn lach en zijn drukke gebaren – want stilzitten kan hij niet, eenmaal hij ratelt en raast. Dat hij eerder op de dag nog in de fitness zat, vertelt hij, terwijl hij het cacao­poeder van zijn koffie schraapt. De eeuwige emo-eter, momenteel 123 kilo droog aan de haak, let opnieuw op zijn gewicht, nu zijn conference eraan komt. “Ik ben toch al 14 kilo kwijt. Dat is welkom, want die toer zal heftig zijn. »

Als eerste Vlaming met Marokkaanse roots vult Kharmach vanaf eind deze maand onze cultuurhuizen met zijn oudejaarsconference, Mag ik even?. Daarin steekt hij op lieflijke wijze de draak met onze politici, het gat in de begroting, de breuk tussen Samson en Gert, en de war on drugs in Antwerpen. “Soms heb ik schrik: wil de Vlaming dat wel allemaal van míj horen? En dat terwijl ik nog nooit zo hard heb gevoeld dat ik het recht heb om dit te doen. Voor het eerst kan ik in de spiegel kijken en zeggen: ‘Awel ja, dit klopt volledig, dít is Kamal’.»