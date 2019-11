Memes over je eigen depressie, leuk of gevaarlijk?

Het is een tweeluik. Het eerste paneel toont een zandkasteel, in het tweede paneel zie je hoe Bart Simpson het zandkasteel met een tuinslang tot een modderig hoopje herleidt. Bij het zandkasteel staat 'My good mood', bij de tuinslang 'Overthinking'. Het is de onschuldigste meme die ik kan vinden op de Instagrampagina van @mentalhealthhoe, een meme-account gerund door Bryanna Moroz (17). De rest van de beelden die Moroz bijna dagelijks op haar meer dan 9.000 volgers loslaat, bevatten scènes uit populaire cartoons en series met mopjes over angstaanvallen, eetstoornissen en zelfmoordneigingen. Elke post haalt makkelijk bijna 1.000 likes.

@mentalhealthhoe is een kleine vis in een gigantische vijver vol soortgenoten. Er zijn ontelbaar veel accounts zoals de hare die de reposts aan de lopende band binnenrijven. Hun creaties duiken steeds vaker op in mijn Twitter- en Instagramtimeline, gepost door mensen met wie ik in het dagelijkse leven vrolijk een pint ga drinken. Ik kijk niet meer op wanneer Marge Simpson voorbijkomt met een strop in haar handen, grinnik wanneer Fred Jones van Scooby Doo zichzelf ontmaskert als zijn eigen grootste vijand. Ik post zelf al eens privé een Spongebob die luchtverfrisser op een vuilnisbak sprayt wanneer ik het over mijn self-carerituelen heb. Ik zocht er allemaal niet te veel achter. Tot ik per ongeluk zo'n meme openbaar plaatste. En een professioneel contact reageerde op een plaatje van aardvarken Arthur die naar de zelfmoordlijn belt terwijl zijn koptelefoon niet eens op zijn oren staat. 'Alles ça va met u?'