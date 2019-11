Een 'digitaal condoom': hoe sexting weer veilig moet worden

Sexting hoort plezierig te zijn, maar al te vaak worden seksueel getinte foto’s gedeeld met ogen waarvoor ze niet bestemd zijn. Des te pijnlijker wanneer de dader iemand is die je vertrouwt en graag ziet.

Er wordt nog te vaak gemakzuchtig aan victim blaming gedaan – ‘Dat meisje had maar geen foto moeten sturen’. Vroeger werd er dan ook gesensibiliseerd met de simpele boodschap ‘begin er niet aan’. Sexting werd onderzocht vanuit criminologische theorieën, als deviant gedrag. Maar ondanks de gevaren, heeft sexting ook voordelen voor de seksuele ontwikkeling én kan het relatiebevorderend zijn. Tijd om op een andere manier naar sexting te gaan kijken, dus. Zonder daarbij de gevaren uit het oog te verliezen. En daar wil Telenet bij helpen.

Met .comdom wilt het bedrijf ervoor zorgen dat je weer op een veilige manier pikante foto’s kan doorsturen. De app plaatst een watermerk op je foto waarin de naam en het telefoonnummer van de ontvanger van de foto verwerkt staan. Wanneer de foto uitlekt, is het dus vooral de ontvanger die ten schande valt. Verder kan je ook je gezicht onherkenbaar maken, en een dampwaas over je foto plaatsen – alsof de foto verstopt zit in een aangedampte douche. Mooi initiatief, dus besloten we om na de persconferentie even na te praten met seksuoloog Wim Slabbinck (u mogelijks bekend van ‘Blind getrouwd’) en Joris van Ouytsel, researcher aan UAntwerpen rond jongeren en sexting. ‘Doordat het online gebeurt, verbinden jongeren er geen real life-consequenties aan’.

HUMO Meneer Slabbinck zei tijdens de persconferentie dat de verantwoordelijkheid moet komen te liggen bij de ontvanger van een seksueel getinte foto. Legt deze app de verantwoordelijkheid niet juist bij het potentiële slachtoffer: de zender?

Joris Van Ouytsel «Dat heb ik me ook al bedacht. Maar ik denk dat het belangrijk is om technische hulpmiddelen aan te bieden. Momenteel is Snapchat de veiligste optie, terwijl ook daar veel kan mislopen. Natuurlijk moeten die technische hulpmiddelen gepaard gaan met bredere educatie. Er moet op beide sporen gewerkt worden.»

Wim Slabbinck «Het is goed dat zulke hulpmiddelen bestaan. Je laat je fiets ook niet los aan het station staan, hè. Het zou super zijn moesten we zo'n app niet meer nodig hebben, maar dat is misschien een utopie. Ik denk dat er meer moet ingezet worden op sensibilisering en preventie. Mensen moeten begrijpen wat de gevaren zijn.»

HUMO Zelfs op de bekendste pornosites vind je gelekte privéfoto's van celebrities. Zorgen zulke zaken niet voor een normalisering van het verspreiden van naaktfoto's?

Van Ouytsel «Dat is inderdaad een slecht voorbeeld voor jongeren. Dat doet me denken aan een onderzoek dat ooit gevoerd werd naar het verband tussen het bekijken van seksueel getinte muziekvideo's en sexting. Jongens die vaker zulke video's keken, vroegen vaker aan een ander om een seksueel getinte foto door te sturen. Blijkbaar zijn ze erg vatbaar voor de scripts van muziekvideo's waarin mannen vrouwen achterna zitten. Het zou dus een goede hypothese zijn om te onderzoeken of jongeren die in aanraking komen met die celebrity leaks ook in het echte leven sneller zulke foto's zouden verspreiden.»

Slabbinck «Ik denk dat je als volwassene wel moet beseffen dat het verspreiden van naaktfoto's niet normaal is. Maar niet iedereen staat met dezelfde middelen aan de start. Denk aan jongens die opgroeien in een vrouwonvriendelijke omgeving. Je moet zulke jongeren de kans geven om een context te creëren, hen leren stilstaan bij de impact die zulke zaken hebben.»

HUMO Beseffen jongeren dat het verspreiden van zulke foto's illegaal is?

Van Ouytsel «Vaak niet. Via het internet voelt alles veel minder echt aan, omdat het niet 'in de echte wereld' gebeurt. Daardoor verbinden ze er ook geen real life-consequenties aan. Langs de andere kant, durven om die reden slachtoffers ook vaak niet naar de politie te stappen. Ze denken 'dat is online gebeurd, dat is niet echt'.»

HUMO Tijdens de persconferentie werd er ook gehamerd op de positieve kant van sexting. Hoe kan het een relatie bevorderen?

Slabbinck «Ten eerste kan het in een lange relatie iets zijn dat de spanning versterkt. In een prille relatie is het dan weer vaak een eerste aanraking met seksualiteit, voor er aan fysieke seks begonnen wordt. Een manier van aftoetsen.»

Van Ouytsel «Je hoéft natuurlijk niet aan sexting te moeten doen om een goede relatie te hebben. Volgens onderzoek maakt het een relatie niet per se gelukkiger - maar ook niet ongelukkiger. Voor een relatie die in het slop is geraakt, kan het natuurlijk wel een nieuwe vorm van seksueel experimenteren zijn, zoals meneer Slabbinck zei.»

Download hier de app.