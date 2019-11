Gelukkig gescheiden koppels: 'Hoe ouder we worden, hoe meer we het over alles eens zijn'

Ze zijn al meer dan 25 jaar uit elkaar, maar Hilde (63) en Frank (77) worden nog elke dag geconfronteerd met hun scheiding. Dat komt omdat de nieuwe vriend van Hilde bij het ex-koppel in Brussel is komen inwonen. 'Mensen vragen me soms of wij er een ménage à trois op nahouden.'

‘Blijkbaar spreekt onze woonsituatie erg tot de verbeelding’, zegt Hilde, ex-journaliste en politica. ‘Maar nieuwsgierigen moet ik teleurstellen: we respecteren elkaars privacy. Pas als Frank even weg is, vraag ik mijn lief of we het ervan kunnen nemen.’

Toen Hilde en Frank halfweg de jaren 90 uit elkaar gingen, besloten ze in Hildes huis te blijven wonen voor hun zoon Mats, toen 12. Frank, intussen gepensioneerd maar wel nog actief als dichter, kreeg een werkkamer op de eerste verdieping en een slaapkamer met douche op de tweede, naast die van Hilde. ‘De woonkamer en de keuken delen we’, zegt Frank. ‘Vervelend? Nee. Hildes partner moet vroeg op voor zijn werk. Als ik beneden kom, staat hij op het punt om te vertrekken. Ik ben trouwens de kok in huis, dus 's avonds kook ik en eten we samen.’