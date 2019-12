Nu elke zondag op Humo: de podcast van Alex Agnew 'Welcome to the AA'

Geen soundbites, maar alle tijd voor een goed gesprek. Dat is de insteek waarmee Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers vorig jaar hun podcast ‘Welcome to the AA’ begonnen. En goede gesprekken hadden ze, met een grote verscheidenheid aan gasten: van Philippe Geubels tot econoom Geert Noels en van Urbanus tot topdokter Guy T’Sjoen . Vanaf deze week is de podcast iedere zondag te vinden op Humo.be, met als eerste gast: de Nederlandstalige feestband De Romeo’s .

Nadat Alex twee maanden geleden te gast was op de boot van ‘Gert Late Night' samen met Davy Gilles, besloot hij hun ontluikende bromance verder te zetten in zijn podcast. Ook bandleden Chris Van Tongelen en Gunther Levi kwamen mee naar de studio. Gilles: ‘Alex, ik ben echt blij dat ik u terugzie. Er is iets speciaals tussen ons denk ik.’ Van Tongelen: ‘Deze twee gaan ooit nog samenwonen.’

Een gesprek vol goede verhalen over vijftien jaar optreden op kermissen en Tomorrowland én die ene bijzondere roadtrip naar Amerika. ‘Eén van de mooiste dingen die we ooit gedaan hebben. Dat gaan we nooit meer vergeten.’