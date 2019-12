Als de CO2-uitstoot niet drastisch omlaag gaat, zal tegen het einde van de eeuw de zeespiegel met een meter gestegen zijn, waarschuwt het IPCC klimaatpanel van de Verenigde Naties. Onderzoeksbureau Climate Central becijferde dat wereldwijd nu al 110 miljoen mensen in kwetsbare kustgebieden wonen. En nog eens 140 miljoen mensen in gebieden die gemiddeld eens per jaar zullen overstromen door de combinatie van zeespiegelstijging en extreem weer met hevige stormen en neerslag. Dat zijn drie keer zoveel mensen als eerder werd gedacht, nu nieuwe metingen uitwijzen dat het land in veel kustgebieden eigenlijk lager ligt.

Paradoxaal genoeg zijn het juist de kwetsbare kuststeden die de komende decennia sterk in omvang groeien. Onderstaande kaart laat alle steden zien die over een dikke tien jaar, in 2030, minstens 4 miljoen inwoners hebben - voor de snelst groeiende, oranjegekleurde steden betekent dat minstens een verdubbeling van het inwoneraantal vergeleken met het jaar 2000. Van oudsher is er veel handel en werkgelegenheid in de donker gekleurde kuststeden, maar deze plaatsen kennen ook een groot overstromingsrisico.