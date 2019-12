Waarom ook jongeren weinig seks hebben: 'Ah juist, het is weer al even geleden'

Ze is jong, knap, grappig, heeft een bloeiende carrière als filmmaakster, youtuber en presentator en heeft een relatie met Tim Hofman, een van Nederlands meest gegeerde mediafiguren. Lize Korpershoek (34) heeft haar zaakjes op orde. Toch zit ze met een probleem. Haar seks is stuk. Of althans: dat zegt ze toch zelf.

In de NPO3-documentaire ‘Mijn seks is stuk’ onderzoekt Korpershoek waarom haar zin in seks binnen haar relaties altijd verdwijnt na de eerste verliefdheid.

Lize Korpershoek (in VICE) «Ik vind het een probleem dat ik losgekoppeld ben van mijn seksualiteit. Toen ik vrijgezel was, heb ik weleens dronken, hitsige seks gehad, dat vond ik leuk en grappig. En in het begin van relaties had ik soms nog wel zin, omdat het dan nog spannend is. Maar zodra ik me veilig en fijn voel bij iemand, verdwijnt de zin in seks.»