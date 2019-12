Astrobioloog Lewis Dartnell: 'Zonder schuivende aardplaten waren we nog chimpansees'

Wie de kaart van politiek Amerika bekijkt, ziet dat de oost- en de westkust Democratisch stemmen en het binnenland hoofdzakelijk Republikeins. Toch is er een streek die tegen die trend ingaat. In het zuiden loopt een sikkelvormige lijn door de staten North- en South Carolina, Georgia en Alabama waar Democratisch gestemd wordt in voor de rest eenduidig Republikeins gebied.

Als we de reden willen ontdekken voor deze opmerkelijke electorale afwijking van de norm, moeten we terug in de tijd, zo’n 86 miljoen jaar om precies te zijn. Het klimaat was toen veel warmer dan vandaag en de zeespiegel lag vele meters hoger. Een groot deel van de VS stond onder water, zo ook de gebieden waar nu Democratisch wordt gestemd.