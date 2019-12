Toen de latere koning Albert II op 12 april 1958 plechtig het lint van het openluchtmuseum van Bokrijk doorknipte, bestond het woord omvolking nog niet. Omvolking, naar het boek van de Franse schrijver Renaud Camus, draait om het geloof dat het een kwestie van twee generaties is voor wij onder de sharia leven.

Het openluchtmuseum van Bokrijk is destijds gebouwd op een gelijksoortig en niet veel minder hardnekkig geloof. Dat besef sijpelt binnen als je aan het mailen bent met Katelijne Weyns (64). Zij is de dochter van Jozef Weyns, de bezieler en tot aan zijn dood in 1974 de conservator van het openluchtmuseum. Want ja, beaamt ze, haar vader was een uitgesproken flamingant, dat kun je wel zeggen. Waarna ze schrijft: “Het is dankzij de flaminganten dat wij onderling hier en nu in het Nederlands kunnen communiceren. Zij hebben ervoor gestreden dat onze Vlaamse taal het hier heeft overleefd.”