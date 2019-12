'Ik ga met witte mensen niet langer in gesprek over racisme.’ Zo begint de Britse journaliste Reni Eddo-Lodge (30) een blogpost op 22 februari 2014. De jonge vrouw is gefrustreerd door de manier waarop het debat over racisme loopt. Terwijl ze deze woorden schrijft, weet ze niet dat deze frustratie gedeeld wordt door een grote groep mensen wereldwijd. Maar dat doet er op dat moment niet toe: ze wil alleen een gevoel onder woorden brengen dat al langer aan haar knaagt. Ze schrijft verder: ‘Misschien met een enkeling, maar niet met de overgrote meerderheid die weigert te accepteren dat structureel racisme met al zijn symptomen keiharde realiteit is. Ik kan niet meer uit de voeten met het volslagen gebrek aan begrip, aan de emotionele distantie die witte mensen aan de dag leggen wanneer ik als gekleurde persoon vertel wat ik allemaal tegenkom.’