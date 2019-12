Arne (22): 'Na vier jaar was mijn gokverslaving nog steeds niet onder controle'

Arne «Het begon allemaal heel onschuldig op mijn dertiende. Ik ging dan naar de krantenwinkel met mijn zakgeld en zette daar vooral in op voetbalweddenschappen. Ik had oudere vrienden die dat al langer deden. Het maakte het ook extra leuk omdat ik zelf toen in de voetbalwereld zat en ik er vaak met mijn vrienden over bezig was.»

Arne «Eigenlijk had mijn probleem een hele grote impact op mijn dagelijkse leven. Ik begon het zelf pas te merken vanaf het moment dat er meer tijd naar het gokken ging dan naar mijn voetbal, wat toen mijn werk was. Het werd erger doordat ik niet meer op normale tijdstippen at en dat ik niet meer genoeg nachtrust had. Mijn sportieve prestaties leden er dus onder. Ik begon mijn werk te verwaarlozen. Voordat ik het wist moest ik ook niet meer komen.

»Hoe groot gokken is in het voetbal, kan ik niet zeggen. Ik wil niet voor een ander zeggen of hij of zij gokverslaafd is. Wat ik wel kan zeggen, uit eigen ervaring, is dat het niet moeilijk is om te gaan gokken. Vaak besef je zelfs niet dat je verslaafd bent, totdat het te laat is.»

Arne «Ik ging samen met mijn moeder op zoek naar hulp. Eerst belandde ik bij een dokter die mij dan weer doorverwees naar psychologen en psychiaters. Na een goede vier jaar was mijn gokverslaving nog steeds niet onder controle. Ik wilde wel stoppen, maar dat ging niet.

»Vanaf dat moment ben ik samen met mijn moeder op zoek gegaan naar andere mogelijkheden, maar al snel bleek dat er hier in België niet direct een opnamecentrum voor gokverslaafden was. Zo kwam ik terecht bij Solutions-Belgium waar ik doorverwezen werd naar een opnamecentrum in Zuid-Afrika.

»Ik ben niet meer zoveel bezig met voetbal deze dagen. Ik kijk zeker nog wel op tv naar de Champions League en andere soort wedstrijden.

»Ben ik bang om te hervallen? Neen. Ik loop vandaag hand in hand rond met mijn verslaving. Wat ik wel weet is dat het altijd om de hoek schuilt, en dat ik verslaafd ben voor mijn leven. Ik zal dus wel moeten oppassen.

»Ik geef nu als vrijwilliger lezingen rond het thema verslaving. Ik geef deze lezingen preventief in sportclubs, bedrijven en scholen. Ik geef getuigenissen en vertel mijn levensverhaal. Ik kom op scholen vooral veel jongeren tussen de 16 en de 18 jaar tegen, die al vaak online wedden op sportwedstrijden. Dit is in mijn ogen toch zeer verontrustend.»

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.