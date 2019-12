Kamal Kharmach bij Alex Agnew: 'Ik durf niet meer buitenshuis te eten. Zeker niet als er bomma's zijn'

Iedere zondag op Humo: 'Welcome to the AA', de podcast van Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers die elke week een andere gast ontvangen voor een goed gesprek. In deze aflevering: Kamal Kharmach . De 28-jarige comedian begint deze week aan zijn eindejaarsconference 'Mag ik even', die later deze maand ook op Canvas wordt uitgezonden.

In 'Welcome to the AA' vertelt Kharmach over zijn conference, zijn politieke engagement en over het beslissende moment dat hij besloot zijn job als assistent bij de universiteit op te geven om comedian te worden.

Kharmach: «Mijn ouders werden gek, die waren echt boos, 'onterven-niveau'-boos. 'Wij hebben zo lang gewerkt en gevochten en dan ga jij buiten de clown uithangen?' was letterlijk wat ze zeiden. En dat gevoel hebben ze lang gehad totdat ze doorhadden dat ik er van kon leven en vooral toen ze voelden wat de sociale impact was.»

En over zijn gewicht: «Ik durf niet meer buiten te eten of sowieso niet als er teveel mensen zijn. Vooral bomma’s. Ik zweer het u, die zijn overbiddellijk, want die kennen geen schaamte. Die hebben zoiets van: 'Kamal, gij komt op TV, gij zijt van mij!'. Ik ben niet zo populair bij de jeugd, maar bij de bomma’s ben ik Justin Bieber. Als ik de Desiré de Lille binnen ga (een wafelhuis in Antwerpen -red) ben ik een popster. Alleen zijn ze zo eerlijk dat ze naar mijn vet kijken en dan zeggen: 'Kamal, dat is niet goed he?' of dan pakken ze letterlijk een vetrol vast en zeggen ze 'Kamal, ge waart zo schoon vroeger, dat kan er toch af?'»

