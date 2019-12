Wat is het geheim achter het succesvolste social media-bedrijf van het moment: Tiktok?

Iemand die heel handig tomaten snijdt. Jongeren in een supermarkt die een emmer over elkaars hoofd zetten. Kwispelende hondjes. Eindeloos veel challenges. Make-upfilmpjes. Playbackfilmpjes. Funniest Home Videos. OK Boomer. TikTok biedt een litanie aan korte filmpjes waarin soms wel maar heel vaak ook geen enkele lijn is te ontdekken.

De opmars van de app is indrukwekkend. Nog nooit bereikte een socialemedia-app zo snel een miljard gebruikers. Volgens onderzoeksbureau Sensor Tower is de app al anderhalf miljard keer gedownload vanaf de app-winkels van Android en iOS. Misschien nog wel imposanter is het feit dat TikTok het afgelopen jaar vaker werd gedownload dan Facebook, Snapchat of Instagram.

Wat is het geheim, behalve de aantrekkingskracht van een platform waar ouders zich niet ophouden?

Wie TikTok voor het eerst gebruikt, wordt niet afgeschrikt. Er opent zich gelijk een overvloed aan video's vanaf het startscherm. Klikken is niet nodig: ze beginnen direct af te spelen. Wie toch iets meer wil sturen, kan ook op 'ontdekken' klikken en zo bepaalde categorieën aanklikken.

Al even laagdrempelig is het gereedschap in de app waarmee filmpjes gemonteerd kunnen worden en voorzien van een passende soundtrack of effecten. Een kind kan de was doen. Boomers ook.