“We moeten stoppen met mensen een depressie aan te praten”, zegt Manuel Sintubin, hoogleraar geologie aan de KU Leuven. “We zitten in een neerwaartse spiraal, het lijkt alsof er niets meer mogelijk is, alsof het alleen maar bergaf kan. Zo denken we onszelf de vernieling in. We zitten vast in een doemverhaal. En daar moeten we uit.”

Aangezien de Vlaamse regering, in de hoedanigheid van minister Zuhal Demir (N-VA), er maar met veel moeite in slaagt om een plan uit te werken waarmee ze naar de klimaattop in Madrid kan vertrekken, is Sintubin graag bereid om zijn nuchtere, doorwrochte visie op het klimaatdebat met ons te delen. Want dat debat loopt uit de hand, vindt hij. “Als je hoort dat de mensen van Extinction Rebellion echt het einde van de wereld voorspellen, met zes miljard mensen die deze eeuw nog de hongersdood zullen sterven, dan zit er iets fout.”

Wat zit er fout in het debat?