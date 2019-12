In de Van Heystveltstraat in Deurne werd een granaat binnengegooid. Een winkeluitbater in Borgerhout kreeg een kogel in de buik. In Merksem ontploften twee granaten, en in Ekeren werd het huis van een 74-jarige vrouw - wellicht verkeerdelijk - onder vuur genomen. De drugsoorlog woedt de voorbije weken weer in alle hevigheid in Antwerpen.

Zijn jullie verrast over het geweld?

Omar Souidi: “Het geweld laait op, dat kan je onmogelijk ontkennen. Maar het komt in golven. Kwantitatief zitten we zeker op een hoogtepunt, maar er is ook de intensiteit. Er vloeit nog altijd relatief weinig bloed. Dat is ooit anders geweest.”