Vieze boekjes in de bib: 'Na WO II vierde het genre van de naziporno even hoogtij'

“Kom godverdomme klaar, anders is de kiek mislukt, zei ik. Ik kom, ik kom, kreunde ze, terwijl mijn lat weer half in haar kutje zat, onbeweeglijk zoals ze gevraagd had. Het gezoem in de Leica hield op en ik voorzag een snapshot van een maf vingerende vrouw, gevogeld door een innerlijk doodverbaasde man.” Een ongezouten fragment uit de pornoroman De fotograaf, in 1972 neergepend door de mysterieuze Claus Trum. Wie verstopte zich achter deze schuilnaam? “Jef Geeraerts”, lacht curator en KUL-onderzoeker Karen van Hove, die zich voor haar doctoraat verdiept in het pornografische werk van literaire auteurs. “Hij heeft er toen zelfs 120.000 frank voor gekregen, voor die tijd een serieus bedrag. Geeraerts schreef het na zijn successen met Gangreen 1. Maar geef toe, de stijl is wel erg pulpy. Het was de Antwerpse uitgever Walter Soethoudt die Geeraerts had benaderd.”