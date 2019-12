Mannen kiezen steeds vaker voor sterilisatie: 'Achteraf voelde ik me mannelijker'

‘‘Zou je geen vasectomie laten doen?’ Mijn vriendin had de vraag al een paar keer laten vallen’, vertelt Geert Van Steyvoort (43). ‘We wilden het bij twee kinderen houden. Ik dacht direct: ja, dat lijkt me de volgende logische stap. Als je nadenkt over dat hele verhaal van vruchtbaarheid, heb je een begin en een einde. Als koppel beslis je samen om kinderen te krijgen en kies je samen om ermee te stoppen. In een relatie investeer je allebei, en wat offert een vrouw niet allemaal op? Ze heeft vaak jarenlang anticonceptie geslikt, ze is bevallen, met een knip hier of een keizersnede daar. Dat vraagt wat van een lichaam. Van mij mag dat in balans zijn, dus ik wilde een inspanning doen. Ik wist dat dit het beste was voor mijn partner. Waarna ze het later nog eens vroeg, en nog eens, en nog eens – en ik eindelijk een afspraak maakte bij de uroloog. (lacht)’

Terwijl in 2008 nog maar 8.086 mannen in België een vasectomie lieten doen, ging het in 2018 al om 10.984 mannen. Net geen 11.000. Een stijging met meer dan 30 procent. ‘De grootste groep mannen die een vasectomie laat doen, doet dat uit respect voor hun partner’, zegt Lieven Goeman, uroloog aan het AZ Delta en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Urologie. ‘De emancipatie van de vrouw speelt een belangrijke rol. Nu is het aan de man: dat idee. Tachtig procent van de vasectomieën in België gebeurt in Vlaanderen. Hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer de verantwoordelijkheid voor de anticonceptie bij de vrouw ligt. Hoe noordelijker, hoe meer de man zijn verantwoordelijkheid neemt.’