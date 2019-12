Panamarenko zal voor altijd doen dromen van hoger

Lees ook: De 7 Hoofdzonden volgens Panamarenko

'Panamarenko is zaterdagavond thuis overleden', zegt zijn echtgenote Eveline Hoorens. Ze vraagt in één adem om de familie discretie en rust te gunnen. De familie zal de uitvaart in intieme kring laten plaatsvinden. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekendgemaakt.

'Men zegt soms van mensen: hij heeft het tijdelijke voor het eeuwige gewisseld. Bij Panamarenko is dat misschien letterlijk zo, omdat hij als kunstenaar een referentie zal blijven', zegt Bart De Baere, algemeen en artistiek directeur van het M HKA. Het museum beheert in de Biekorfstraat in Antwerpen het Panamarenko-huis, waar Panamarenko tot zijn vertrek uit Antwerpen in 2002 zijn atelier had en woonde.

Panamarenko geldt als een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw. Maar zijn werk oversteeg het louter artistieke: hij was ook ingenieur, fysicus, uitvinder en visionair. Zijn inspiratiebron heette niet voor niets Da Vinci, de kunstenaar-wetenschapper. Panamarenko maakte vliegtuigen, duikboten, auto’s, vliegende tapijten en vogels, steevast een combinatie van artistiek en technologisch experiment.