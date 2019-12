OK boomer. Maar wie is die boomer precies?

In België werd 'winkelhieren' het woord van het jaar, bij onze noorderburen werd 'boomer' met 41,8 procent van de 17,5 duizend stemmen verkozen in woordenboek de Dikke Van Dale. Maar waar staat het begrip precies voor? Ton den Boon (57), als hoofdredacteur van Van Dale organisator van de verkiezing, definieert boomer als 'persoon, met name van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen'.

'Boomer' groeide in minder dan anderhalve maand tijd uit tot een wereldwijd gevleugelde uitspraak. De Nieuw-Zeelandse parlementariër Chlöe Swarbrick sprak begin november het parlement aan op het in haar ogen krachteloze klimaatbeleid. Een oudere collega onderbrak haar toespraak, waarop Swarbrick hem de mond snoerde met 'Ok, boomer'. De video van de woordenwisseling ging viral.