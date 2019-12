Lees ook een interview uit 2014: Jules Deelder: 'Als je van dag tot dag leeft, valt niet op hoe snel je ouder wordt'

Jules Deelder werd geboren in de Rotterdamse wijk Overschie, een plek die alles was (en is) wat hij absoluut niet wás (en is) – kleinburgerlijk, aangeharkt, gemoedelijk. Deelder trok naar de binnenstad van Rotterdam en ontwikkelde daar zijn persona: het haar strak achterover, altijd in een maatpak gestoken en zelden zonder zonnebril de deur uit. Deelder was als dichter een natuurkracht op het podium. Decennia voor er zoiets als poetry slam bestond, was hij al dé man op dat gebied. Met zijn briljante performance, in combinatie met zijn humor, vette Rotterdamse accent en – te vaak onvermeld gebleven – de grote kwaliteit van zijn beste werk veranderde hij de Nederlandstalige poëzie voorgoed. ‘Het Heelal: hoe verder hij keek, hoe groter het leek.’ Absoluut geniaal in zijn diepe eenvoud.

Maar dichten alleen was niet genoeg om zijn honger te stillen. Jules Deelder pakte ook uit met schitterend proza – bundels als ‘Modern Passe’ en ‘De T van Vondel’ verdienden veel meer dan louter goede verkoopcijfers. Maar Deelder, de eeuwige querulant, áltijd bereid om hoofdstad Amsterdam onder uit de zak te geven, was niet populair bij de prijzenuitreikers van de letteren. Ze keken op hem neer. Deelder gaf af en toe aan dat hem dat stak, zeker in zijn laatste jaren voelde hij zich miskend. Maar meestentijds reageerde de meesterdichter zoals het een ster betaamt: zero fucks were given.

Jules Deelder was een pionier op veel vlakken. Hij was zowat de eerste schrijver die schaamteloos reclame ging maken: van auto’s tot wasmiddelen, het kon hem niks schelen, als er maar goed betaald werd. Zo draaide hij ook zijn hand niet om voor schnabbels als het openen van beurzen en winkelcentra. Daartegenover stond het veel minder publiekelijk uitmeten van de gratis optredens die hij in gevangenissen deed, bijvoorbeeld. Deelder was een mens met een open mind, niet voor niks is één van zijn bekendste dichtregels: ‘De omgeving van de mens is de medemens’. In deze tijd relevanter dan ooit.