(Verschenen in Humo 3598 op 17 augustus 2009)

‘De mensen in Mechelen noemen mij kleine Ashraf, omdat ik zo hard op hem lijk,’ zegt Nasr-Eddine Sekkaki (18). Hij is de broer van Ashraf Sekkaki (25), de gangster die de voorbije weken het hele Belgische en Marokkaanse politieapparaat achter zich aan kreeg. Hij werd uiteindelijk geklist in Marokko, waar twee van zijn broers en moeder Sekkaki op vakantie waren. Broer Nasr-Eddine bleef thuis in Mechelen, waar hij de reputatie van zijn grote broer met hand en tand verdedigt. ‘Ik hoop dat hij genoten heeft van zijn twee weken vrijheid.’

Broeder en zusterliefde, het is iets moois. Toen de uit Brugge ontsnapte gangster Abdelhaq Melloul-Khayari begin augustus werd gesnapt in Molenbeek, bleek dat zijn broer Redouan hem had helpen onderduiken. Dave Annemans, die uit Merksplas ontsnapte, werd dan weer gevonden onder het bed van zijn halfzus in Nederland. En ook Ashraf Sekkaki, het brein achter de spectaculaire helikopterontsnapping uit de gevangenis van Brugge, werd bij een vorige ontsnappingspoging in 2007 geholpen door zijn oudere broer Norsaïd Sekkaki (27). Ook nu werd Norsaïd Sekkaki, samen met zijn jongere broer Oualid (15) en zijn moeder El Azzouzi Faïza na de arrestatie van Ashraf in Marokko opgepakt en ondervraagd door de Marokkaanse politie. Ze zijn ondertussen weer vrijgelaten. Er werden ook verschillende huiszoekingen uitgevoerd bij de familie van Sekkaki’s moeder. Momenteel blijven nog vier medeplichtigen van Ashraf Sekkaki aangehouden in Marokko, omdat ze hem hulp hebben verleend bij het onderduiken.