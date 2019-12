Jeroen Baert bij Alex Agnew: 'Online gamen is een exacte vervanging van buitenspelen'

Iedere zondag op Humo: 'Welcome to the AA', de podcast van Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers die elke week een andere gast ontvangen voor een goed gesprek. In deze aflevering: Jeroen Baert en pedagoge Karen Mouws over de voor- en nadelen van het internet.

We leven meer en meer in een digitale maatschappij zonder ons af te vragen of iedereen wel mee is. Is digitale ongeletterdheid een probleem? Sluiten we sommige mensen niet uit? Of omgekeerd: zijn sommige jongeren niet té vertrouwd met het internet? Kennen ze de gevaren wel?

Hoe goed gaat het trouwens nog met het internet? Is het kapot en moeten we het terugwinnen? Hebben we nog vat op onze online privacy? En is het zogenaamde dark web wel zo slecht?

Op die vragen proberen onderwijspedagoog Karen Mouws en computerwetenschapper/comedian én Nerdland-podcaster Jeroen Baert in deze episode antwoorden te geven.

Jeroen Baert «De vooroordelen van het online gamen moeten eruit. Ik kan eerlijk zeggen dat de mensen waar ik al jaren mee online speel en communiceer uit alle hoeken van de wereld, vrienden zijn geworden. Ik kan er misschien minder goed een gezicht op plakken, maar ik vertrouw hen evenveel toe als vrienden die ik vaker zie.

Ook moeten de interacties die kinderen met games maken, naar waarde geschat worden. Alsof die minder waard zijn. Hier zal ik wellicht kritiek op krijgen, maar voor mij is een online game leven een exacte vervanging van 'na de schooltijd in de bossen spelen.»

Karen Mouws «De impact van digitale ongeletterdheid mag niet onderschat worden. Als je alleen al kijkt naar werk zoeken bijvoorbeeld. Als je tegenwoordig de website van pakweg de VDAB niet kunt gebruiken, vind je geen job. Een CV schrijven als je Word nog nooit heb opengedaan is niet evident. Mensen zijn soms bang van de knoppen.»