Ook u kunt Instagramgezicht Kylie Jenners uiterlijk kopen

Hoe Kylie Jenner de jongste selfmade miljardair ooit werd? Dat verhaal kun je op twee manieren vertellen. Je kunt het doen zoals Forbes, het Amerikaanse zakenblad dat de 22-jarige Kardashian-Jenner telg in maart dit jaar in die hoedanigheid op de cover plaatste. Dan is het een verhaal over de verkoop van lip- en browkits, over weinig overhead en lage marketingkosten, want dat laatste doet ze natuurlijk gewoon zelf via Instagram.

Maar daarmee ontbreekt een belangrijk aspect. Het achterliggende verhaal, een antwoord op de vraag wat Jenner hét icoon van dit decennium maakt, of we dat nou leuk vinden of niet. Want wat verkoopt de jongste dochter van de Kardashian-Jennerclan echt? Welke boodschap geeft ze mee aan haar 153 miljoen fans op Instagram?

Kylie Jenner verkoopt maakbaarheid.