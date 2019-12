Hij lapt alle mediawetten aan zijn laars, maar Joe Rogan is ongekend populair

Waarom hij precies begon te praten over ruimtewezens? Presidentskandidaat Bernie Sanders kan zich de aanleiding waarschijnlijk niet eens herinneren. Maar daar ging hij, na een uur durende verhandeling over de macht van het grote geld en de slecht georganiseerde gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Nú even over aliens – een van de favoriete onderwerpen van zijn interviewer. ‘Als u straks president bent’, vroeg Joe Rogan, ‘gaat u dan geheime informatie met ons delen over de aliens?’ Sanders: ‘Zeker, ik beloof je dat ik de onthullingen over buitenaards leven kom doen in jouw programma. Mijn vrouw zal dat ook van me eisen, denk ik.’