Erhan Demirci en imam Khalid Benhaddou bij Alex Agnew: 'Historisch gezien had de islam veel meer ruimte voor andersdenkenden'

Iedere zondag op Humo: 'Welcome to the AA', de podcast van Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers die elke week een andere gast ontvangen voor een goed gesprek. In deze aflevering: Khalid Benhaddou en Erhan Demirci over de rol van de islam in Europa.

Khalid Benhaddou is één van de bekendste imams in dit land en is buiten schrijver ook coördinator van het netwerk islamexperten dat in scholen radicalisering van moslimjongeren wil tegen gaan. Zelf wil hij een moderne islam duiden vanuit een Europese context via dialoog en interactie en daarom toert hij ook Vlaanderen rond samen met comedian Erhan Demirci.

Vandaag zitten beide heren bij Alex Agnew en Andries Beckers in deze eerste episode van het nieuwe jaar. Zijn de islam en de westerse verlichtingswaarden een onmogelijk combinatie of valt het allemaal goed mee? Onze gasten van vandaag vertellen er u alles over.

Khalid Benhaddou: 'Als ik vandaag het conservatisme zie in de islam, dan is dat een complete breuk met de traditie van de islam, want de traditie van de islam had veel meer ruimte voor andersdenkenden.'

'De regimes hebben er ook geen baat bij om hervormingen door te voeren. Het zal dus van onderuit bij de bevolking moeten komen.'