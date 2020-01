Hoe Spaanse software (onbedoeld) een gevaarlijk wapen werd voor online beïnvloeding

Madrid. De goedlachse astronaut Charles ‘Chuck’ Baker reist voor een routineklus naar een ­verre planeet. Maar als de roodharige man in zijn witte Nasa-pak het ruimtevaartuig uit stapt volgt een onaangename verrassing: het krioelt er van de groene mensjes die hem als een indringer beschouwen en hem het liefst zo snel mogelijk weer zien vertrekken. Chuck wil terug naar de aarde.

De ruimtereiziger is de hoofdpersoon van animatiefilm Planet 51 – een film uit 2009, bedacht en gemaakt door het Spaanse Ilion. Ilion is onderdeel van Zed Group, dat software maakt en ook eigenaar is van de private technische universiteit U-tad in Madrid. Tien jaar na het internationale succes van Planet 51 – Chuck in zijn ruimtepak hangt nog op grote posters in de gangen van het Madrileense kantoor – zijn de bedenkers zelf in een vergelijkbaar plot terechtgekomen. Ongewild zijn ze in een spionagewereld ­beland en gestuit op merkwaardige geldstromen en beïnvloeding.

1. De ontwikkeling van een online­wapen