'Van niets naar een beetje sporten is heel goed' en vier andere inzichten over meer bewegen

1. Meeste gezondheidswinst: van niet sporten naar een beetje

Bent u zo iemand die in het weekeinde een rondje door het park draaft, links en rechts ingehaald door snellere goden? Niets om u voor te schamen, sterker nog: u blijkt het leven daarmee al aantoonbaar te verlengen.

Voor de gezondheidswinst maakt het weinig uit of u meerdere keren per week uren rent, of eens per week een klein uurtje. Dat blijkt uit een analyse van veertien onderzoeken naar hardlopen en de gezondheid, die afgelopen jaar verscheen in het vakblad British Journal of Sports Medicine.

Wie geregeld hardloopt, verlaagt de kans op een vroegtijdige dood met ongeveer een kwart. Die winst zit vooral in minder hart- en vaatziekten (30 procent minder kans) en kanker (23 procent minder kans).