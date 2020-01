"Ach, de paus leeft toch ook met één long", lacht Jean-Jacques Cassiman. "Hij heeft als kind een long verloren, door een infectie. Ik ken mensen die met één long een halve marathon lopen. Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben, want je bent vatbaarder voor infecties, maar ik word goed opgevolgd. En ik stel het goed."

We hadden professor Cassiman gebeld voor een interview over zeldzame ziektes en peperdure geneesmiddelen - naar aanleiding van het recente wedervaren van baby's Pia en Victor, die allebei lijden aan de erfelijke aandoening SMA (spinale musculaire atrofie). Behalve voorzitter van Kom op tegen Kanker is de bekendste geneticus van Vlaanderen ook voorzitter van het Fonds Zeldzame Ziekten van de Koning Boudewijnstichting.

Maar bij de eerste handdruk en de bijbehorende vraag hoe het met hem gaat, vertelt Cassiman meteen dat hij nog een beetje aan het recupereren is van longkanker. "Ik heb een zware behandeling achter de rug", vertelt hij. "Gelukkig heb ik kunnen genieten van de expertise van mensen in Gasthuisberg die hun vak zeer goed kennen. Ik heb geluk gehad, want er zijn weinig of geen verwikkelingen. Maar er is wel beslist om een hele long weg te nemen, en ik heb nog een stevige radiotherapie- en chemokuur gekregen."

Was het een rokerskanker?