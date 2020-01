Sophie Pirson en Fatima Ezzarhouni vliegen elkaar om de hals als de deur opengaat. Pirson is een ‘Wallonne à Bruxelles’. Ze zweert bij de houtkachel in haar appartement in hartje Elsene. Halverwege het gesprek kan ze plots stoppen: “Ik heb honger!” Dan wordt de soep opgewarmd. De chocolade op tafel is al bijna op. Chocolade hoort erbij als Fatima Ezzarhouni op bezoek komt. “Tu as la gourmandise joyeuse”, zegt Pirson tegen haar vriendin.