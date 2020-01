Deze rabbijn ziet Jodenhaat als reactie van een samenleving in verwarring

De titel van haar boek, ‘Bespiegelingen over het vraagstuk van het antisemitisme’, is een knipoog naar een beroemd essay uit 1946 van de Franse filosoof Jean-Paul Sartre. Dat heette ‘Bespiegelingen over het joodse vraagstuk’. Maar waar Sartre beschreef hoe de antisemiet de Jood ziet, analyseert Delphine Horvilleur de Jodenhaat vanuit de heilige joodse teksten en de rabbijnse literatuur.