The Queen is niet teleurgesteld, maar boos (heel boos)

Het is het ‘teleurgesteld’ van ‘oma is niet boos, maar..’.

Ze is ziedend, met andere woorden. Kwaad omdat zij net als het gewone volk op Instagram moest vernemen dat haar kleinzoon Harry van plan is afstand te nemen, zijn eigen geld te gaan verdienen, zich half buiten het Verenigd Koninkrijk te gaan vestigen. Woedend omdat ze las dat hij en zijn vrouw Meghan er klaarblijkelijk maanden over tobden, zonder dat ze haar ooit om raad vroegen. Ziedend dat een familielid de zorgvuldig in stand gehouden tradities terzijde schuift en ook furieus omdat ze het er eigenlijk niet meer bij kon hebben.

Er hoort niets mis te gaan in het Britse koningshuis. Dat gaat al best lang goed, maar een paar weken geleden was er al een akkefietje met prins Andrew, de oom van prins Harry. Dat was een goede vriend geweest van de Amerikaan Jeffrey Epstein. Zó goed, dat Epstein zijn piepjonge vriendinnetjes met de prins lijkt te hebben gedeeld. Andrew probeerde één en ander te ontkennen in een televisie-interview, maar maakte het eigenlijk alleen nog maar erger. Sindsdien heeft hij geen publieke functies meer.