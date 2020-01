The Queen is niet teleurgesteld, maar boos (heel boos)

Een goede verstaander weet het al. ‘Teleurgesteld’ is ze, de 92-jarige koningin Elizabeth, de grootmoeder van de Britse prins Harry. Daarmee bedoelt ze niet ‘jammer’.

Het is het ‘teleurgesteld’ van ‘oma is niet boos, maar..’.

Ze is ziedend, met andere woorden. Kwaad omdat zij net als het gewone volk op Instagram moest vernemen dat haar kleinzoon Harry van plan is afstand te nemen, zijn eigen geld te gaan verdienen, zich half buiten het Verenigd Koninkrijk te gaan vestigen. Woedend omdat ze las dat hij en zijn vrouw Meghan er klaarblijkelijk maanden over tobden, zonder dat ze haar ooit om raad vroegen. Ziedend dat een familielid de zorgvuldig in stand gehouden tradities terzijde schuift en ook furieus omdat ze het er eigenlijk niet meer bij kon hebben.