Stijn Van de Voorde bij Alex Agnew: 'Bono kwam plots uit de kast'

Iedere zondag op Humo: 'Welcome to the AA', de podcast van Alex Agnew en zijn partner in crime Andries Beckers die elke week een andere gast ontvangen voor een goed gesprek. In deze aflevering: Stijn Van de Voorde over zijn nieuwe zaalshow.

Studio Brussel-presentator en muziekveteraan Stijn Van de Voorde toert binnenkort Vlaanderen rond met zijn nieuwe zaalshow ‘For Those about to Rock, I salute you’. Daarin bundelt hij 20 jaar interviews en reportages, en beantwoordt hij de vraag ‘waarom de muziekwereld de interessantste wereld is om in rond te dwalen’.

Mocht u zelf twijfelen aan het antwoord, luister dan gewoon naar zijn tweeënhalf uur durende interview bij Alex Agnew en geniet van een hoop geweldige avonturen en anekdotes over de grootste sterren op onze planeet.

Stijn Van de Voorde «Ik heb ooit U2 eens mogen interviewen in Fez, Marokko naar aanleiding van hun plaat ‘No Line on the Horizon’, die daar was opgenomen. Ik had eerst een interview met The Edge en Adam Clayton, in een soort van kasteelhotel waar ze ook de plaat hadden opgenomen. Midden in dat interview stoppen ze ineens met praten omdat er vanuit de minaret een gebed werd afgespeeld. Ik zei toen: ‘Laten we gewoon verder praten’, maar dat wilden ze niet want Brian Eno had ooit samples gebruikt van zulke gezangen die later nogal fundamentalistisch bleken. Dat risico wilden ze niet lopen.

»Het coolste was eigenlijk daarna, toen ik Larry Mullen Jr. en Bono moest interviewen. Ik kom binnen en Larry Mullen zit er al. We beginnen wat te praten. Na een minuutje ging er plots een kast open en riep er iemand ‘boe!’. Dat was mijn kennismaking met Bono.»