De Boeing 737 Max: 'Een vliegtuig ontworpen door clowns, onder leiding van apen'

Ze staan in kluitjes bij elkaar achter een hek met prikkeldraad, als gevangenen tijdens het luchten. Tientallen vliegtuigen, richtingloos, kletsnat in de schijnwerpers. Ze zijn al kleurig aangekleed, klaar om te worden opgehaald door hun nieuwe eigenaar, maar wanneer ze vrij komen, weet niemand zolang onduidelijk is of ze hun leven hebben gebeterd.

Dit is de 737 Max, het vliegtuig met de slechtste naam ter wereld. Nagelnieuw, maar al twee keer neergestort. Sinds de laatste crash, in maart vorig jaar, hebben alle toestellen van dit type een wereldwijd vliegverbod - maar Boeing bleef ze gewoon produceren, hier even ten zuiden van het Amerikaanse Seattle, in afwachting van een terugkeer in de maatschappij.

'Duurt een paar weken', zei Boeings hoogste baas Dennis Muilenburg in april tegen luchtvaartmaatschappijen. 'Wordt oktober', verwachtte hij in juli. 'Eind dit jaar', zei hij in oktober. Vorige maand werd hij ontslagen.

Aan de lijnen op het asfalt te zien, was een deel van het terrein eigenlijk een parkeerplaats voor auto's. Boeing heeft alle beschikbare ruimte hier op de oevers van de Duwamish-rivier gebruikt om de toestellen te parkeren die maar uit de fabriek bleven komen (er waren er al ruim vierenhalfduizend besteld). Maar nu is het vol. Dus is het bedrijf deze week helemaal gestopt met het maken van de vliegtuigen.