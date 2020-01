Geert Mak heeft net zijn 73-jarige verjaardag gevierd met Amsterdamse vrienden en verschijnt goedgemutst op de afspraak. De gevierde Nederlandse auteur van Grote verwachtingen, het langverwachte vervolg op zijn historische epos In Europa, ontvangt zijn jongere Vlaamse collega-denker Jonathan ­Holslag (38) op een plek die de geschiedenis van de 19de-eeuwse fin-de-siècle ademt. Ze gaan een vispannetje eten in het statige ‘Eerste Klas’-­restaurant van Amsterdam Centraal Station, waar ­architect Pierre Cuypers in 1889 ooit de hoge ­gasten liet wachten op de stoomtreinen naar de handelssteden waarmee Amsterdam per spoor was verbonden.

De lange tafel naast ons blijkt gereserveerd voor een groep Chinese toeristen. “Symbolischer kan het bijna niet”, lacht Holslag, wiens laatste boek handelt over de Nieuwe Zijderoute, die zich ­tegenwoordig per spoor uitstrekt van Peking tot stations als dit, en tot havens in onze Lage Landen. Als ze elkaar de hand schudden, gaan hartelijke complimenten beide richtingen uit.

Jonathan Holslag: “Geert is veel meer dan ik een echte woordkunstenaar. Ik ben een onderzoeker die af en toe een boek mag schrijven. Geert verenigt inhoud met literatuur. Ik schrijf nogal zwaar beladen traktaten...”